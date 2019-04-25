Ахметов захватит ВЕСЬ рынок облэнерго: решение принято
Антимонопольный комитет Украины разрешил ДТЭК Рината Ахметова провести монополизацию рынка облэнерго.
Об этом сообщила нардеп Виктория Войцицкая.
"Предоставив разрешение на покупку "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго", АМКУ открыл ящик Пандоры. Теперь Ахметов фактически сможет скупить все облэнерго Украины. Деньги на это у него есть. Ахметов уже контролирует 80% добычи энергетического угля, 80% тепловой энергетики, монополизирует розничный рынок электроэнергии", - пишет Войцицкая.
Данное решение АМКУ – утверждает политик – приведет к созданию невиданного доселе энергетического монстра, который охватит все уровни украинской энергосистемы.
И деньги на это у Ахметова имеются.
Ахметов выражает признательность сами знаете кому
"Откуда эти деньги? Это мы с вами, уважаемые потребители, финансируем через схему Роттердам + монополизацию ДТЭК рынке энергетики", - заявляет нардеп.
Напомним, Ринат Ахметов продолжает скупать государственные пакеты акций энергетических предприятий. Компания Ornex стала победителем на торгах за государственные пакеты акций "ДТЭК Днепрэнерго" и "ДТЭК Днепроблэнерго".
Фонд госимущества продал по 25% ценных бумаг, которые принадлежали государству.
Таким образом, группе СКМ отныне принадлежит 76,56% акций "Днепроблэнерго" и 92,9% "Днепроэнерго".
Блокпакет акций первой компании ушел с молотка по стартовой цене - 728 млн 236 тысяч гривен. В то же время "Днепроблэнерго" продали более чем за миллиард, при начальной стоимости в 490 млн.
Как известно, компания Ornex недавно купила пакеты "Киевэнерго", "Западэнерго" и других предприятий.