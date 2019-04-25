Ахметов захватит ВЕСЬ рынок облэнерго: решение принято

18:00 25 апреля,

Ахметов "отожмет" ВЕСЬ рынок облэнерго: решение принято

Антимонопольный комитет Украины разрешил ДТЭК Рината Ахметова провести монополизацию рынка облэнерго.

Об этом сообщила нардеп Виктория Войцицкая.

"Предоставив разрешение на покупку "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго", АМКУ открыл ящик Пандоры. Теперь Ахметов фактически сможет скупить все облэнерго Украины. Деньги на это у него есть. Ахметов уже контролирует 80% добычи энергетического угля, 80% тепловой энергетики, монополизирует розничный рынок электроэнергии", - пишет Войцицкая.

Данное решение АМКУ – утверждает политик – приведет к созданию невиданного доселе энергетического монстра, который охватит все уровни украинской энергосистемы.

И деньги на это у Ахметова имеются.

Ахметов выражает признательность сами знаете кому

"Откуда эти деньги? Это мы с вами, уважаемые потребители, финансируем через схему Роттердам + монополизацию ДТЭК рынке энергетики", - заявляет нардеп.

Напомним, Ринат Ахметов продолжает скупать государственные пакеты акций энергетических предприятий. Компания Ornex стала победителем на торгах за государственные пакеты акций "ДТЭК Днепрэнерго" и "ДТЭК Днепроблэнерго".

Фонд госимущества продал по 25% ценных бумаг, которые принадлежали государству.

Таким образом, группе СКМ отныне принадлежит 76,56% акций "Днепроблэнерго" и 92,9% "Днепроэнерго".

Блокпакет акций первой компании ушел с молотка по стартовой цене - 728 млн 236 тысяч гривен. В то же время "Днепроблэнерго" продали более чем за миллиард, при начальной стоимости в 490 млн.

Как известно, компания Ornex недавно купила пакеты "Киевэнерго", "Западэнерго" и других предприятий.