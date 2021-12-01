Ахметов проводив кастинг в президенти на дні народження Шустера

Ахметівська команда з наведення "суєти" / Інста Авакова

Українська правда випустила розслідування, в якому припускає, що олігарх Рінат Ахметов у листопаді зустрічався у Вільнюсі (Литва) з українськими ЛОМами. Залегендовано все було під день народження Савіка Шустера.

Автор розслідування - Михайло Ткач - з'ясував, що 21 листопада з «Борисполя» майже одночасно вирушили два приватних літаки. Один належить Ахметову та відбув до Парижа, а інший доправив у Вільнюс гостей на день народження телеведучого Савіка Шустера: ексголову МВС Арсена Авакова,блогера Дмитра Гордона, експрем'єр-міністра Володимира Гройсмана, екснардепа Миколу Катеринчука, спііввласника SavikShusterStudio Павла Єлізарова, лікаря та телеведучого Євгена Комаровського тощо.

Більшість з них має прямий стосунок до Ахметова: шоу Шустера виходить на каналі олігарха «Україна 24», постійним гостем ефірів на цьому каналі є Гордон, а одним із ведучих – Комаровський.

22 листопада, як йдеться у розслідуванні Михайла Ткача, літак Ахметова також прибув до Вільнюса. Туди ж із різницею у кілька годин прибув боксер Володимир Кличко,брат київського міського голови Віталія Кличка.

Повернулись до «Борисполя» і Ахметов, і гості Шустера також майже одночасно – 23 листопада із різницею в кілька годин.

Із посиланням на джерела в політичних колах Ткач заявляє, що у Вільнюсі Ахметов мав зустрічі, які були спрямовані на пошук потенційних кандидатів на майбутніх парламентських та президентських виборах.

На запит журналістів щодо перемовин із бізнесменом Арсен Аваков заявив, що не мав окремих зустрічей із гостями Шустера під час візиту до Вільнюса; Володимир Гройсман та Савік Шустер не відповіли на прохання про коментар; Віталій Кличко сказав, що його брат поза політикою та не уповноважений вести від його імені переговори.

Рінат Ахметов відмовився відповісти, з якою метою був у Вільнюсі, чи мав там зустрічі з українськими політиками та публічними діячами, які питання обговорювались та яких домовленостей досягли.

Чим займається Ахметов, коли ніхто не бачить: