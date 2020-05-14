Аграрный фонд отдали соратнику разграбившего и сбежавшего Андрея Радченко

В Аграрный фонд вернули представителя старой команды, которая его и разграбила

Министр экономики Игорь Петрашко принял официальное решение о назначении нового главы правления ПАО "Аграрный фонд" Украины. На это кресло посадили 33-летнего Богдана Банчука, который является фигурантом уголовных дел о хищениях в фонде.

Как утверждают источники "Без Табу" в ПАО, аудит работы "Аграрного фонда" во времена руководства Андрея Радченко обнаружил 800 миллионов гривен убытков, причиненных государству экс-главой ведомства. Но эта сумма уже в ближайшее время может возрасти до 1,8 миллиарда.

И чтобы сокрыть доказательства преступлений бывший руководитель компании сумел пропихнуть на топовую должность своего приближенного.

- Сейчас комиссии по проверкам пытаются сопоставить документы, которые уже официально засвидетельствуют причастность сбежавшего бывшего руководителя акционерного общества не к многомиллионным хищениям, а к многомиллиардным, - отметил собеседник издания на условиях анонимности. - Но хуже всего то, что фактически уже решен вопрос о назначении на должность председателя правления ближайшего соратника Радченко - Богдана Банчука.

О новом руководителе ПАО известно лишь то, что с июля 2019-го он был замглавы международного бизнеса департамента корпоративного бизнеса "Аграрного фонда". С того момента он постоянно сопровождал своего шефа в заграничных поездках за деньги фонда и участвовал в заключении договоров, которые никак напрямую не связаны с работой.

Так, экс-глава компании в прошлом году мотался в Штаты, где заключил договор о предоставлении лоббистских услуг на 360 тысяч долларов с компанией Yorktown solution, LLC. Как выяснили аудиторы, эти траты были совершенно не нужны для работы всего фонда.

Банчук также участвовал в заключении контракта об экспорте удобрений в Индию на 10 миллионов долларов. При этом покупателями продукции значились фиктивные фирмы, которые были открыты в Словакии и Сингапуре гражданином России. При этом расплатились заказчики по этому договору так, что на счета ПАО ни зашло ни копейки. Эти факты хищений расследуют детективы НАБУ в рамках уголовного дела.

А вот 29 апреля Банчука уволили из "Аграрного фонда" приказом №139-к, поскольку он просто не выходил на работу после бегства своего шефа. Впрочем, теперь же, как выяснилось, соратник Радченко уже не собирается "уклоняться от выполнения обязанностей".