Аэродром Бородянка: услуги, цены, возможности

Здесь территория абсолютного счастья и свободы. Аэродром Бородянка расположен всего в часе езды от Киева - это современная дропзона, на которой вы можете исполнить, возможно, самую дерзкую мечту в жизни: сделать первый шаг в небо с парашютом за спиной.

Прыжки и методики обучения на DZ Boro

Прыжки с парашютом уже давно не относятся к неприступным или исключительно элитным видам спорта. Они доступны практически каждому и не требуют большого вложения денег, сил или времени: все происходит здесь и сейчас. А на смену старым неповоротливым десантным парашютам давно пришла современная техника - парашюты типа «крыло».

На аэродроме Бородянка новички могут выполнить два вида ознакомительных прыжков с парашютом на выбор: тандем с инструктором или самостоятельный «статик-лайн».

Чем они отличаются?

Прыжок с парашютом с инструктором в тандеме выполняется с высоты 4000+ метров. Это означает, что у вас будет целая минута (!) свободного падения, скорость которого достигает 200 километров в час. Почувствуйте разницу: в ралли-рейде «Дакар» разрешенная скорость не должна превышать 140 километров в час. Но это не представляет никакой опасности: парашют «крыло» сконструирован таким образом, что его раскрытие занимает несколько секунд - и из режима падения в режим полета вы перейдете очень плавно.

Основная особенность тандем-прыжка, кроме возможности оказаться в свободном падении - в его максимальной безопасности. В прыжке все контролирует инструктор за вашей спиной: поможет на отделении от самолета, раскроет парашют, приземлит на свои ноги. На DZ Boro работают только опытные тандем-мастера, каждый из которых совершил больше 1000 прыжков. Инструктаж перед посадкой в самолет занимает около 15 минут.

Самостоятельный прыжок с парашютом по программе обучения выполняется с высоты около 1000 метров и, увы, не предусматривает свободного падения: новичок без специального обучения не сможет поддерживать правильную позу и раскрыть парашют на нужной высоте. Зато первый шаг в облака вы сделаете самостоятельно. «Крыло» над вашей головой раскроется автоматически, и именно вы будете управлять им до приземления, используя подсказки инструкторов в рацию. Этот вид прыжка требует максимального внимания и ответственности. Инструктаж на аэродроме Бородянка займет 5-6 часов.

Программа AFF разработана для тех, кто уже четко решил связать свою жизнь с небом и стать самостоятельным парашютистом. Она разбита на семь уровней. На DZ Boro прыжки AFF выполняются сразу с 4200 метров со спортивным парашютом, но вместо тандем-мастера за спиной студента с двух сторон поддерживают инструкторы. От уровня к уровню задачи студента усложняются, пока он не выполнит требования контрольного прыжка.

Сколько стоит мечта

На всех дропзонах Киева стоимость прыжков с парашютом практически идентична (хотя на некоторых - завышена). Стоимость прыжка с парашютом с инструктором в тандеме на DZ Boro составляет 3800 гривень. В нее входит подъем в самолете на высоту 4200 метров, прыжок, аренда парашютного снаряжения, комбинезона, очков. Прыжок по программе статик-лайн с 1000 метров обойдется в 2300 гривень, включая инструктаж. При желании отдельно можно заказать видеосъемку с руки инструктора или воздушным оператором.

Почему DZ Boro

Техника. Как вы уже заметили, на аэродроме Бородянка не используется морально устаревшая десантная техника: только современные парашюты типа «крыло», которыми можно легко управлять и очень мягко приземлиться на ноги - будто сошли со ступеньки.

Самолет. На дропзоне работает очень быстрый и вместительный Ан-28 с огромной рампой, в которую и «вываливаются» парашютисты. Он набирает высоту за 10-15 минут.

Высота. Некоторые аэродромы «грешат» недобором высоты, потому что их самолеты «не тянут» или им требуется слишком много времени на подъем. Но только не самолету Ан-28. На DZ Boro гарантирована высота спортивного и тандем-прыжка не ниже 4000-4200 метров.

Инфраструктура. На аэродроме организована лаунж-зона для гостей и спортсменов: всегда можно спрятаться от жары под шатрами и наблюдать за приземлениями парашютистов, удобно разместившись в креслах-пуфах. Дропзона приветствует семейный отдых, поэтому для малышей, - чтобы они не скучали, - установлен отдельный шатер и батут. Иногородние гости могут разместиться на ночевку в комфортном мини-отеле аэродрома Бородянка.

Доступность. От Киева до Бородянки - около 40 километров, от станции метро Святошин ходит общественный транспорт. Ежегодно на DZ Boro выполняется около 10 000 прыжков.