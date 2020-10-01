6 ошибок при монтаже металлочерепицы

Металлочерепица - чрезвычайно популярное кровельное покрытие, которое характеризуется простотой в монтаже и долговечностью.

Несмотря на то, что металлочерепица может монтироваться даже непрофессиональными строителями, в ходе самого рабочего процесса могут быть допущены определенные ошибки монтажа. Они за собой влекут не лучшие последствия, поэтому для тех домовладельцев, которые не уверены, что смогут всё выполнить согласно технологии, лучше доверить дело специалистам. В таком случае можно будет рассчитывать на многолетнюю и безупречную эксплуатацию покрытия и самой кровельной конструкции.

С какими же самыми распространенными ошибками могут иметь дело домовладельцы при самостоятельном монтаже кровли, для которой была выбрана металлочерепица?

Советы от специалистов по укладке металлочерепицы

Неправильный монтаж обрешетки и контробрешётка. Если обрешетка установлена с неправильным шагом, а плоскость основания не была выровнена, можно получить очень шумную крышу и не удастся избежать негерметичности соединений. Учитывая, что металлочерепица является металлическим изделием, оно очень подвержено шумной эксплуатации. Иногда в целях экономии материалов и времени игнорируют необходимость установки контробрешётки. Это тоже очень серьезное нарушение технологии. Крепление покрытия выполнено в неположенном месте. В таком случае листы не будут иметь жесткой фиксации, а если забыть использовать уплотняющие прокладки, то такое нарушение технологии ведёт к серьезным последствиям – крыша может прослужить совсем недолго и будет уязвима перед сильными порывами ветра. Неправильная порезка. Если для порезки и подгонки листов под нужные размеры металлочерепица режется болгаркой, так можно повредить цинковый слой и полимерное покрытие. Металлические микрочастицы прилипнут к покрытию и приведут к возникновению коррозии. Поэтому для порезки используют определённый набор инструментов. Отсутствие гидроизоляции и пароизоляции. Современное строительство предусматривает обязательное использование таких пленок, которые помогают предотвратить проникновение влаги и осадков в слой теплоизоляции. Образование конденсата на внутренней стороне металлической черепицы из-за перепада температур может привести к тому, что он попадет на деревянные элементы стропильной конструкции и в следствии не избежать гниения этих составляющих кровли. Если подкровельное пространство накапливает влагу, появляется сырость, металлические листы покрытия начинают ржаветь изнутри, далее могут последовать протечки и возникнет необходимость ремонта. Выбор недостаточно толстого утеплителя. Экономия на утеплении может привести к тому, что выбор изделия толщиной в 100 мм вместо 150 мм приведёт к тому, что в самой слое теплоизоляции будет находиться точка росы. Соответственно этот слой быстро намокает, разбухает и вообще теряет функциональность. Из-за накопления влаги она может проникать внутрь помещений и будет казаться, что крыша уже течет. Чтобы переделать такую ошибку придется вложить немало денежных средств, поэтому лучше избежать её еще на этапе первоначального обустройства кровельного пирога. Отсутствие планок. При малом опыте в сфере строительства кровель вполне вероятно, что будет упущена такая важная составляющая, как кровельные планки. Учитывая, что их бывает много разных видов, нужно четко разбираться, какая и для каких целей используется. Если упустить одну из важных планок, можно получить недостаточную герметизацию стыков и внешнюю непривлекательность крыши.

Как видите есть ряд возможных ошибок, которые могут быть выполнены, как по незнанию и малоопытности, так и неквалифицированными кровельщиками. Правильно смонтированная металлочерепица, как и высокое качество самого материала, это основные составляющие долговечной и прочной конструкции. Если вы обустраиваете своё жилище собственными силами, старайтесь выполнять все рекомендации специалистов и следовать правилам монтажа всех элементов конструкции. Если вы решили выбрать профессиональную бригаду, не забывайте, чем дешевле услуги, тем больше вероятности низкокачественной работы.

Компания «С-Кровля» уже много лет занимается продажей товаров для крыши, у нас есть разная металлочерепица, и мы предоставляем услуги комплексных кровельных работ. У нас работают высококвалифицированные кровельщики, которые выполняют работу совестно и качественно. Обращайтесь к нам, чтобы ваша кровля была смонтирована правильно и имела продолжительный срок службы.