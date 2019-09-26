5 важных фактов о выделенном сервере

Что такое выделенный сервер и для чего он нужен

О том, что сервера для размещения интернет-ресурсов есть разные, знают все пользователи, которые интересуются этой темой.

Но если вы новичок и хотите чуть более подробно узнать, что представляет собой выделенный сервер на ukraine.com.ua/, мы отобрали пять ключевых моментов, которые важно понимать.

Суть выделенного сервера и ресурсы, для которых он нужен

На английском это решение называется dedicated server и представляет собой физическую машину для размещения крупных веб-сайтов и интернет-порталов.

Физическая машина нужна для следующих объектов:

крупных площадок или сети сайтов, которые относятся к одному владельцу;

интернет-ресурсов с высокой посещаемостью, особенно если есть периоды, когда наблюдаются особо сильные, волнообразные наплывы пользователей;

интернет-ресурсов, которым нужны уникальные, нестандартные условия, требующие детальной настройки.

Отличия от VDS-хостинга

Virtual Dedicated Server — это то, что называют виртуальным выделенным сервером. То есть на одной физической машине располагают несколько виртуальных, а пользователь арендует уже одну из них.

Нельзя однозначно сказать, какое из этих решений (физическое или виртуальное) лучше само по себе — это было бы неправильно, потому что и выделенный виртуальный сервер, и физический сервер имеют свои плюсы: все зависит конкретно от вашей задачи. Пользователями востребованы оба решения.

Варианты с администрированием и без

Если пользователь выбирает аренду без администрирования, все настройки он будет делать сам. Обычно это команда клиента, отвечающая за технические работы, безопасность, а еще обновления и установку ПО. Этот вариант имеет смысл для крупных компаний, у которых уже есть штат специалистов нужного профиля и с необходимым опытом. В остальных случаях обслуживание доверяют той же компании, которая предоставила физический сервер в аренду.

Плюсы выделенного сервера

Высокий уровень защиты, минимальный риск ошибок, способность выдерживать повышенные нагрузки — все это плюсы выделенного сервера. Его настраивают под любые задачи, а сами настройки меняются или расширяются в любой момент — как только это понадобилось для сайтов клиента.

Минусы такой технологии

Очевидный минус тут только один: высокая стоимость аренды. Иногда сюда добавляют и сложность настроек, но это не совсем корректно, потому что именно сложность делает подобные решения гибкими.

Если вы не знаете, выбрать физический выделенный сервер или виртуальную выделенную машину, обратитесь к представителям провайдера: они проанализируют вашу ситуацию и предложат подходящий вариант.