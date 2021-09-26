5 областей України перейшли до помаранчевої зони карантину
Україна готується до нової хвилі / МОЗ
Станом на 26 вересня п'ять областей України відповідають помаранчевій зоні карантину через збільшення кількості Covid-госпіталізацій.
За даними Міністерства охорони здоров’я, до помаранчевої зони карантину потрапили Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Тернопільська та Черкаська області.
Саме у перелічених регіонах зафіксували високу динаміку госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом.
Показники решти областей зараз відповідають жовтому рівню епіднебезпеки.
25 вересня в Україні виявили 4647 нових хворих коронавірусом, 2 325 зараженим знадобилася госпіталізація, крім того, вірус забрал життя 69 українців.
Наразі Україна опинилася на 2 місці в Європі за добовою смертністю від коронавірусу.
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