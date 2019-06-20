5 фактов, что не так с новым Juul. Уж лучше IQOS

Удивительно, но в последние годы одной из наиболее быстро эволюционирующих отраслей стал рынок гаджетов для курильщиков.

Это даже не эволюция, а настоящая технологическая революция. Электронные сигареты, вейпы, IQOS, glo, а теперь и американский хит Juul.

Системы нагревания табака, и самый популярный представитель этой категории IQOS, в Украине хорошо известны. На этом останавливаться не будет. Детальная информация об IQOS есть на официальном сайте: iqos.ua.

Зато Juul – это нечто новенькое для Украины. Juul (Джул) от Pax Labs – это электронная сигарета нового поколения. Главное отличие Juul от вейпов заключается в начинке подов. Вместо жидкости там солевой никотин. Хотя по виду это тоже жидкость, но с точки зрения химического состава – это никотин, разведенный бензойной кислотой. Какие побочные эффекты имеет такая рецептура, пока не известно. Ведь ни одного серьезного исследования о Джул пока нет. Да, о вейпах опубликовано много разносторонних научных материалов, и большинство ученых сходятся во мнении, что любая электронная альтернатива (вейпы или айкос) будет менее вредной чем сигареты. Но ни в одном из этих исследований Juul участия не принимал.

Зато никотиновая соль на бензойной кислоте дает важное преимущество – никотин всасывается в кровь за считанные секунды. В сигарете всплеск концентрации никотина в крови достигается уже на 2-3 затяжке. Похожую динамику усвоения никотина, привычную курильщикам, дают и системы нагревания табака вроде IQOS. Вейпы в этом отношении всегда плелись в задних рядах. Молекулы пара от вейпов более крупные, потому они оседают на гортани и медленнее всасываются в кровь. Суммарно количество никотина будет таким же, как от сигарет или айкоса, только поглощается от медленнее – за 30-50 затяжек, вплоть до 1,5 часов. Поэтому часто курильщики жалуются, что не могут "накуриться" вейпом, и вынуждены использовать его непрерывно, аж до появления тошноты из-за передозировки. Технология Juul обеспечивает быстрое всасывание никотина в кровь, напоминающее сигаретную динамику, уже на 5 затяжке. Так что гаджет по праву можно назвать новым поколением электронных сигарет, которое убьет старые версии вейпов.

На днях Juul анонсировал запуск в Украине. Чтобы быть объективными, мы решили разобраться не только в "фишках" новинки, но и в том, какие риски сопряжены с использованием Juul.

Опасно высокая концентрация никотина, превышающая нормы Евросоюза в 2,5 раза.

Концентрация никотина в жидкости в подах для Juul составляет 5%, то есть 59 мг. Для сравнения, в самой ядреной жидкости для вейпов количество никотина не превышает 30 мг. А нормативы Евросоюза, регламентирующие оборот электронных сигарет называют максимальным безопасным порогом – 1,7%. Потому продажа Juul в странах ЕС запрещена.

По словам производителя один под Juul является эквивалентом пачки сигарет. Так что, если сравнивать с сигаретами, то там содержание никотина составляет от 0,1 до 0,9 мг на сигарету, в зависимости от крепости. То есть, с пачкой сигарет можно получить максимум 2-18 мг никотина. Но в сигаретах хватает другой дряни.

Во всех стиках HEETS для IQOS концентрация никотина составляет от 0,5 мг.

Итого:

Один под Jull (эквивалент одной пачки) = 59 мг никотина.

Пачки сигарет (самая популярная по крепости "шестерка") = 12 мг

Пачка стиков HEETS для IQOS = 10 мг

Есть риск наглотаться бензойной кислоты с никотином.

Самая распространенная жалоба пользователей Juul – поды часто подтекают, и Juul тогда "плюется" жидкостью. Неприятный сюрприз, когда при затяжке вместо пара вдыхаешь жидкость. И дело не только в том, что хромают вкус, удовольствие и эстетика процесса.

Жидкости для вейпов (если их выпить, а не выпарить) крайне токсичны для человека, вплоть до летального исхода. Зарегистрировано много случаев, когда дети по ошибке выпивали оставленные родителями без присмотра наполнители для электронных сигарет. После чего в лучшем случае отправлялись в больницу с сильнейшим отравлением и передозировкой от одномоментно поглощённого никотина.

Juul не выгоден по сравнению в обычными сигаретами, вейпами или айкосом.

На пресс-конференции в честь запуска в Украине, Juul анонсировали цены. Само устройство будет стоить 950 грн. Набор из 4 подов – 350 грн. То есть, цена одного пода Juul – 88 грн.

Если сравнивать с другими продуктами, то цена пачки сигарет составляет от 30 грн за самые дешевые, то есть втрое дешевле. А стоимость пачки Heets для IQOS и Neosticks для glo – 43-45 грн, то есть в два раза дешевле, чем под для Джул.

Имеет неблагонадежную репутацию "гаджета для малолеток".

В США Juul стал предметом череды скандалов на почве того, что компания насаждает никотиновую зависимость среди несовершеннолетних. После этого американская FDA (администрация по контролю качества в США) ввела специальную процедуру проверки для всех электронных устройств для курильщиков. Она включает в себя не только контроль качества продукта, но и скрупулезную проверку плана продвижения и оценку потенциальной привлекательности для малолетних. Кстати, эту сложную проверку в США месяц назад успешно прошел IQOS.

Вернёмся к Джулу. Имел место даже ряд судебных исков из-за школьников, пострадавших от отравлений и передозировки в результате использования Juul. Причин такой популярности у 12-15-летних несколько. Во-первых, сам дизайн понятен и привычен подросткам. Минималистичный бескнопочный гаджет, похожий на флешку, просто использовать и легко спрятать в ладони при необходимости. Во-вторых, ассортимент вкусов немного напоминает все то, что нравится детям – мороженое, фрукты, конфеты, вместо строгих табачных ароматов. В-третьих, маркетинговые активности компании и в правду могли выглядеть привлекательными для несовершеннолетних. Судите сами. Так или иначе, за гаджетом надежно закрепилась репутация вейпа для школоты.

Если потерял нестандартную зарядку, можно выкидывать весь Juul.

Juul по задумке заряжается просто от USB порта лептопа или power bank. Это удобно, быстро привыкаешь. Но переходник для зарядки – крошечный, его очень легко потерять. А если уж потерял, то купить замену сложно. Кроме маленького переходника, есть еще кабель для зарядки со специальным разъемом. Но с кабелем такая же история – если повредил или потерял, то замену практически не найти. Нестандартные кабели и зарядки – это немного странно в эпоху, когда все производители стремятся к унификации разъемов и зарядных устройств.

Безусловно, Juul выигрывает у устаревающих вейпов и е-сигарет. Но устройства на базе системы нагревания табака (IQOS и glo) пока опережают нашумевший джул по всем основным параметрам: репутации, качеству электроники, безопасности, вкусу и ощущениям от использования.