5 фактов, что не так с новым Juul. Уж лучше IQOS
Удивительно, но в последние годы одной из наиболее быстро эволюционирующих отраслей стал рынок гаджетов для курильщиков.
Это даже не эволюция, а настоящая технологическая революция. Электронные сигареты, вейпы, IQOS, glo, а теперь и американский хит Juul.
Системы нагревания табака, и самый популярный представитель этой категории IQOS, в Украине хорошо известны. На этом останавливаться не будет. Детальная информация об IQOS есть на официальном сайте: iqos.ua.
Зато Juul – это нечто новенькое для Украины. Juul (Джул) от Pax Labs – это электронная сигарета нового поколения. Главное отличие Juul от вейпов заключается в начинке подов. Вместо жидкости там солевой никотин. Хотя по виду это тоже жидкость, но с точки зрения химического состава – это никотин, разведенный бензойной кислотой. Какие побочные эффекты имеет такая рецептура, пока не известно. Ведь ни одного серьезного исследования о Джул пока нет. Да, о вейпах опубликовано много разносторонних научных материалов, и большинство ученых сходятся во мнении, что любая электронная альтернатива (вейпы или айкос) будет менее вредной чем сигареты. Но ни в одном из этих исследований Juul участия не принимал.
Зато никотиновая соль на бензойной кислоте дает важное преимущество – никотин всасывается в кровь за считанные секунды. В сигарете всплеск концентрации никотина в крови достигается уже на 2-3 затяжке. Похожую динамику усвоения никотина, привычную курильщикам, дают и системы нагревания табака вроде IQOS. Вейпы в этом отношении всегда плелись в задних рядах. Молекулы пара от вейпов более крупные, потому они оседают на гортани и медленнее всасываются в кровь. Суммарно количество никотина будет таким же, как от сигарет или айкоса, только поглощается от медленнее – за 30-50 затяжек, вплоть до 1,5 часов. Поэтому часто курильщики жалуются, что не могут "накуриться" вейпом, и вынуждены использовать его непрерывно, аж до появления тошноты из-за передозировки. Технология Juul обеспечивает быстрое всасывание никотина в кровь, напоминающее сигаретную динамику, уже на 5 затяжке. Так что гаджет по праву можно назвать новым поколением электронных сигарет, которое убьет старые версии вейпов.
На днях Juul анонсировал запуск в Украине. Чтобы быть объективными, мы решили разобраться не только в "фишках" новинки, но и в том, какие риски сопряжены с использованием Juul.
- Опасно высокая концентрация никотина, превышающая нормы Евросоюза в 2,5 раза.
Концентрация никотина в жидкости в подах для Juul составляет 5%, то есть 59 мг. Для сравнения, в самой ядреной жидкости для вейпов количество никотина не превышает 30 мг. А нормативы Евросоюза, регламентирующие оборот электронных сигарет называют максимальным безопасным порогом – 1,7%. Потому продажа Juul в странах ЕС запрещена.
По словам производителя один под Juul является эквивалентом пачки сигарет. Так что, если сравнивать с сигаретами, то там содержание никотина составляет от 0,1 до 0,9 мг на сигарету, в зависимости от крепости. То есть, с пачкой сигарет можно получить максимум 2-18 мг никотина. Но в сигаретах хватает другой дряни.
Во всех стиках HEETS для IQOS концентрация никотина составляет от 0,5 мг.
Итого:
Один под Jull (эквивалент одной пачки) = 59 мг никотина.
Пачки сигарет (самая популярная по крепости "шестерка") = 12 мг
Пачка стиков HEETS для IQOS = 10 мг
- Есть риск наглотаться бензойной кислоты с никотином.
Самая распространенная жалоба пользователей Juul – поды часто подтекают, и Juul тогда "плюется" жидкостью. Неприятный сюрприз, когда при затяжке вместо пара вдыхаешь жидкость. И дело не только в том, что хромают вкус, удовольствие и эстетика процесса.
Жидкости для вейпов (если их выпить, а не выпарить) крайне токсичны для человека, вплоть до летального исхода. Зарегистрировано много случаев, когда дети по ошибке выпивали оставленные родителями без присмотра наполнители для электронных сигарет. После чего в лучшем случае отправлялись в больницу с сильнейшим отравлением и передозировкой от одномоментно поглощённого никотина.
- Juul не выгоден по сравнению в обычными сигаретами, вейпами или айкосом.
На пресс-конференции в честь запуска в Украине, Juul анонсировали цены. Само устройство будет стоить 950 грн. Набор из 4 подов – 350 грн. То есть, цена одного пода Juul – 88 грн.
Если сравнивать с другими продуктами, то цена пачки сигарет составляет от 30 грн за самые дешевые, то есть втрое дешевле. А стоимость пачки Heets для IQOS и Neosticks для glo – 43-45 грн, то есть в два раза дешевле, чем под для Джул.
- Имеет неблагонадежную репутацию "гаджета для малолеток".
В США Juul стал предметом череды скандалов на почве того, что компания насаждает никотиновую зависимость среди несовершеннолетних. После этого американская FDA (администрация по контролю качества в США) ввела специальную процедуру проверки для всех электронных устройств для курильщиков. Она включает в себя не только контроль качества продукта, но и скрупулезную проверку плана продвижения и оценку потенциальной привлекательности для малолетних. Кстати, эту сложную проверку в США месяц назад успешно прошел IQOS.
Вернёмся к Джулу. Имел место даже ряд судебных исков из-за школьников, пострадавших от отравлений и передозировки в результате использования Juul. Причин такой популярности у 12-15-летних несколько. Во-первых, сам дизайн понятен и привычен подросткам. Минималистичный бескнопочный гаджет, похожий на флешку, просто использовать и легко спрятать в ладони при необходимости. Во-вторых, ассортимент вкусов немного напоминает все то, что нравится детям – мороженое, фрукты, конфеты, вместо строгих табачных ароматов. В-третьих, маркетинговые активности компании и в правду могли выглядеть привлекательными для несовершеннолетних. Судите сами. Так или иначе, за гаджетом надежно закрепилась репутация вейпа для школоты.
- Если потерял нестандартную зарядку, можно выкидывать весь Juul.
Juul по задумке заряжается просто от USB порта лептопа или power bank. Это удобно, быстро привыкаешь. Но переходник для зарядки – крошечный, его очень легко потерять. А если уж потерял, то купить замену сложно. Кроме маленького переходника, есть еще кабель для зарядки со специальным разъемом. Но с кабелем такая же история – если повредил или потерял, то замену практически не найти. Нестандартные кабели и зарядки – это немного странно в эпоху, когда все производители стремятся к унификации разъемов и зарядных устройств.
Безусловно, Juul выигрывает у устаревающих вейпов и е-сигарет. Но устройства на базе системы нагревания табака (IQOS и glo) пока опережают нашумевший джул по всем основным параметрам: репутации, качеству электроники, безопасности, вкусу и ощущениям от использования.