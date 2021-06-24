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39-річну Брітні Спірс повністю контролює батько - вона намагається це скасувати

16:02
У Брітні складні часи - фото 1
У Брітні складні часи / Гетті Іміджес

Припущення фанатів в тому, що американську співачку Брітні Спірс контролюють попри її волю, підвердились. 39-річна жінка перебуває під опікою власного батька, який є розпорядником усіх її статків.

Брітні Спірс дала свідчення в суді Лос-Анджелеса у справі про її опікунство. Виступаючи в суді, 39-річна артистка попросила скасувати опіку батька Джеймса Спірса над нею, пише The New York Times.

«Я нещасна, я не можу спати, я так зла, це безумство, - цитує газета фрагменти мови співачки. - Я просто хочу повернути собі моє життя. Я не повинна перебувати під опікою, якщо я можу працювати ».

Співачка також заявила, що люди, які контролюють її життя, не дозволяють їй знову народжувати дітей. «Я хочу вийти заміж і народити дитину. Але мені сказали, що під опікою я не зможу це зробити », - розповіла Спірс в суді.

Після виступу співачки адвокат Джеймса Спірса Вівіан Лі Торін зачитала в суді коротку заяву від імені свого клієнта: «Він шкодує, що його дочка страждає і відчуває такий сильний біль. Містер Спірс любить свою дочку і дуже по ній сумує».

Брітні Спірс знаходиться під опікою свого батька з 2008 року, коли вона потрапила в психіатричну лікарню через проблеми з алкоголем і наркотиками. Опікунство передбачає повний контроль над її життям і фінансами. При цьому співачка продовжує випускати альбоми і виступати з концертами, заробляючи мільйони доларів. Фанати Брітні Спірс вже кілька років підозрюють, що співачка перебуває під опікою проти своєї волі.

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