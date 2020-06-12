$300 000 за 1 биткоин к 2025 году: Эксперты Bytrend о перспективах главной криптовалюты

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Отдел аналитики Bytrend.com (bytrend.com) с большим вниманием относится к криптовалютным активам и регулярно анализирует перспективы развития крипторынка. Ведущий специалист отдела Мариус Зелински оценил на первый взгляд фантастичный прогноз о том, что цена BTC к 2025 году может перешагнуть рубеж в $300 000.

Консультируя клиентов БайТренд, интересующихся цифровыми активами, специалисты отдела обращают внимание на то, что самой характерной чертой большинства криптовалют является нестабильность курса. При этом феномен цифровых денег до сих пор недостаточно изучен и какие-либо точные прогнозы – дело весьма неблагодарное. На данный момент времени, кроме технических и экономических факторов, большую роль играет банальный интерес к конкретной валюте как со стороны общества в целом, так и со стороны крупных инвесторов.

Казалось бы, ситуация в мире складывается в пользу биткоина. Мировую экономику лихорадит из-за китайского вируса, повсюду витает призрак надвигающегося масштабного кризиса, многие аналитики пророчат крах существующей системы. Следуя логике событий, институциональные инвесторы в поисках безопасных активов, чтобы «пересидеть» трудные времена, должны в массовом порядке заинтересоваться «цифровым золотом», а курс «цифрового золота», следуя закону спроса-предложения должен устремиться вверх и в долгосрочной перспективе (учитывая конечность биткоинов) этот рост теоретически может достигнуть астрономических величин. Не все, однако, так прямолинейно.

Анализ Bytrend показывает, что крупный капитал все еще склонен к осторожным действиям на криптовалютном рынке, да и само будущее биткоина не выглядит полностью безоблачным. Многие крупные банки заняты созданием стейблкоинов, которые, учитывая значительные финансовые ресурсы, стоящие за ними, в ближайшем будущем могут составить конкуренцию биткоину. Вряд ли им удастся сильно обвалить BTC, но заметно притормозить «туземун» вполне по силам. Тогда ни о каких $300 000 за единицу речь идти не пойдет, большой удачей будет, если курс флагмана крипторынка хотя бы обновит уже достигнутые в прошлом максимальные значения.

Кроме этого, существует вариант, что криптовалюты пойдут по пути глобальной децентрализации и на рынке попросту не будет единоличного лидера. Цифровые активы получат более широкое распространение, но вместе с тем их волатильность и потенциал для роста существенно снизятся. При этом не стоит забывать о таком сдерживающем факторе, как попытки жесткого регулирования криптовалют со стороны многих государств.

Так что же, заветной цифры в $300 000 не видать? У биткоина есть уже упомянутое свойство конечности, и вот оно, при благоприятных условиях, способно сыграть определяющую роль. Мариус Зелински указывает на любопытный индекс stock-to-flow, количественно оценивающий дефицитность, основываясь на отношении запасов к приросту общего количества актива. Данный индекс можно использовать для моделирования динамики цены в будущем. Под запасом понимается размер существующих резервов, а под приростом – годовой объем производства. Чем выше значение индекса SF, тем выше ценность актива, самый высокий показатель сейчас у золота – 62, т.е., чтобы получить текущий запас золота, нужно производить его 62 года. Существующие запасы большинства активов обычно меньше и равны показателю годового объема производства и поэтому попадают в порочный круг: цена на актив растет (SF-индекс тоже), производство увеличивается (и, соответственно, предложение), цена падает (вместе с индексом).

С биткоином история немного другая. Из-за ограниченной эмиссии на данный момент SF-индекс составляет 25,5, а к 2022 году он может превысить показатели золота. При этом не забываем о новом халвинге, после которого капитализация биткоина составит около $1 с трлн. С помощью нехитрой математической модели можно определить вероятный курс на этот момент - $55 000. Кстати, данная модель достаточно точно описывает текущую ситуацию, предполагая курс BTC на текущий год в $10 000. Следуя обозначенной динамике, искомый 2025 год может принести нам фантастическую (на данный момент) цифру в $1 млн за биткоин.