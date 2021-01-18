3 лучшие модели детских смарт-часов

Смарт-часы для детей - гаджет не только для отображения времени. Все же больше они предназначены для безопасности ребенка.

Хорошие детские смарт-часы должны обладать несколькими важными функциями:

наличие кнопки SOS, чтобы ребенок в случае чего мог мгновенно сообщить об опасности и передать родителям координаты своего местоположения;

GPS, чтобы не заблудиться и лучше ориентироваться – полезно для города;

функция телефона – у некоторых моделей имеется слот под SIM-карту, благодаря чему ребенок может звонить родителям или друзьям;

защита от проникновения внутрь воды и пыли;

фонарик;

слежение – благодаря этой незаметной функции родители могут подслушивать, где находится ребенок и чем он занимается.

Последняя функция, конечно, спорная, ведь это неуважение к личному пространству ребенка, но иногда без этого никак. Для этой статьи мы отобрали ТОП детских смарт-часов, которые отличаются высоким качеством и имеют «на борту» все перечисленные функции.

Детские смарт-часы с GPS-трекером Elari KidPhone Fresh

Один из крупнейших производителей портативной детской электроники, работающий с 2012 года. Компания самостоятельно ведет разработку всех устройств, сборка же осуществляется на территории Китая. Elari KidPhone имеют множество функций:

будильник;

встроенная камера с небольшим разрешением;

микрофон;

корпус защищен от ударов, воды и пыли по стандарту IP67;

наличие слота для SIM-карты;

функция прослушки;

возможность читать сообщения с телефона.

Эти часы совместимы как с телефонами на Android, так и с iOS. Имеют собственный TFT-дисплей с разрешением 240 х 240. Единственный недостаток – отсутствие пульсометра. Для занятий спортом не самый лучший выбор.

Smart Watch DF25

Одни из лучших среди бюджетных моделей, главной отличительной чертой которых является качественная система геолокации. Часы умеют определять местоположение владельца через LBS, Wi-Fi и GPS. Все три модуля работают вместе, что повышает точно определения местоположения.

Также имеется функция прослушки, кнопка SOS для экстренного вызова. Smart Watch DF25 выглядят эстетично и ярко, подходят для детей возрастом от 7 до 14 лет.

Atrix iQ2300 IPS

Модель с полноценным IPS-дисплеем, почти как на смартфонах. Эти умные часы работают около 2-х суток, не требуя подзарядки. Встроенный процессор MediaTek MT6261M и собственная операционная система Nucleus OS обеспечивают комфортный доступ ко всем встроенным функциям, от будильника и геозабора до фонарика и отслеживания сна.

Передача сигнала SOS также предусмотрена – в случае опасности ребенку нужно лишь нажать на одну кнопку, чтобы оповестить спецслужбы или родителей. Сами часы выглядят ярко и дружелюбно, представлены в разных цветовых оформлениях для мальчиков и девочек.

Подарив одну из этих моделей малышу, вы всегда сможете быть спокойны относительно того, где он сейчас и чем занимается. Отличная вещь для заботливых родителей и достойный помощник для самого ребенка.

Источник: Журнал интернет-магазина ROZETKA.