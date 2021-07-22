День памяти Богдана Ступки: биография и цитаты знаменитого актера

Биография Богдана Ступки - уже часть истории

22 июля 2012 года - не стало Богдана Ступки.

Богдан Ступка родился в поселке Куликово Львовской области в 27 августа 1941 году во время немецкой оккупации. Про свое детство и родное село он вспоминал с теплом.

«В Куликове хорошо жилось. Зимой на валенок накручивал «Лыжбу» (конек – один!), и на речку… еще санки. На Рождество – колядки… Летом в футбол гоняли. Две вербы растут – уже ворота… Плавал с детства хорошо, долго плавать мог… А еще ловили рыбу, ходили с «коцюбой» и корзиной. Грибы собирали – шампиньоны – прямо вокруг хаты. Бабушка сразу их жарила, а еще сушила на зиму. Бабушка Пелагея пекла хлеб – вкусный!», - писал Ступка в биографии.

Отец Ступки Сильвестр пел в хоре в Львовском оперном театре, старший брат матери был солистом, тетя - главным концертмейстером.

Ступка окончил драмстудию при Львовском театре им. М.К. Заньковецкой (1961), учился на филологическом факультете Львовского государственного университета им. Ивана Франко (1963-1965). Подзней окончил театроведческий факультет Киевского театрального института им. И.К. Карпенко-Карого (1984).

В 1961-1978 годах работал актером Львовского украинского театра драмы им. М.К. Заньковецкой, а с 1978 года - в Киевском театре им. Ивана Франко.

«Кроме трудолюбия и таланта, у актера должно быть везение. У меня оно было всегда», – говорил Ступка.

На экранах Богдан Ступка дебютировал ролью Ореста в киноленте режиссера Юрия Ильенко "Белая птица с черной отметиной" 1970-го киностудии им. О. Довженко.

Смотрите фильм "Білий птах з чорною ознакою" с Богданом Ступкой:

Талант актера долгое время не был в должной мере востребован. Большинство картин, в которых он снялся в 70-90-е годы, не стали заметными произведениями на экране. Признание пришли к актеру в 2004 году, после съемок в фильмах "Водитель для Веры" и "Свои".

В списке главных ролей Богдана Ступки - много исторических персонажей - это и гетман Иван Брюховецкий "Черная рада" (2000), и Иван Мазепа "Молитва за гетмана Мазепу" (2002), и Богдан Хмельницкий "Огнем и мечом" (1999), а также Чингисхан "Тайна Чингисхана"(2002) и многие другие.

Успел Богдан Ступка поработать в Кабмине - он занимал пост министра культуры и искусств Украины в 1999-2001 годах, а с 2001 года и до своей смерти был художественным руководителем Национального академического драматического театра им. И. Франко в Киеве.

За свою жизнь Ступка воплотил на сцене и экране более 100 ролей в театре и кино. В 2011 году ему присвоили звание Герой Украины.

Среди других известных работ актера в кино, роли в таких фильмах как "Наперекор всему" (1972), "Право на любовь" (1977), "Даниил - князь Галицкий" (1987), "Из жития Остапа Вишни" (1991), " Восток-запад "(1999), "Китайский сервиз "(1999), " Когда солнце было богом "(2003), "Три полуграции" (2006), "Сафо" (2008), "Сердце на ладони" (2008), "Тарас Бульба" (2009) и другие.

Богдан Ступка стал родоначальником актерской династии - в театре и кино играет его сын Остап и внук Дмитрий.

Три актера

Мы помним наши таланты даже спустя годы...

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